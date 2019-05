Fotografia: CHARLES PLATIAU /REUTERS Agrandar la foto + Twittear ¬† Google ha suspendido los negocios con Huawei que requieran la transferencia de productos de hardware y software, excepto los cubiertos por licencias de c√≥digo abierto, seg√ļn se√Īal√≥ este domingo la agencia Reuters citando a una fuente cercana al asunto, en lo que ser√≠a un nuevo rev√©s a la firma tecnol√≥gica china en su pelea con la Administraci√≥n estadounidense. Y es que la decisi√≥n se produce despu√©s de que el Gobierno de Donald Trump incluyera a la empresa china en una lista negra comercial, aunque en el caso de Huawei el conflicto es anterior a la √ļltima ofensiva arancelaria porque se extiende a acusaciones de espionaje. De esta forma, Huawei puede estar al borde de la mayor crisis desde que la Administraci√≥n Trump le declarara la guerra, ya que sus m√≥viles quedar√≠an r√°pidamente obsoletos, puesto que no podr√≠an actualizar el sistema operativo Android bajo el que operan, ni podr√≠an descargarse aplicaciones. As√≠, Huawei Technologies perder√° acceso inmediato a las actualizaciones del sistema operativo Android, con el que funcionan todos sus smartphones, y la pr√≥xima versi√≥n de sus m√≥viles¬† tampoco contar√° con aplicaciones y servicios populares como la tienda Google Play Store y el correo electr√≥nico Gmail. Los detalles de los servicios espec√≠ficos que ser√°n vetados segu√≠an siendo discutidos a nivel interno en Google, propiedad de Alphabet Inc, seg√ļn las mismas fuentes. Los abogados de Huawei est√°n evaluando tambi√©n el impacto de las acciones del Departamento de Comercio, se√Īal√≥ un portavoz de la firma china el viernes. La empresa asi√°tica a√ļn tendr√° acceso a la versi√≥n de Android disponible a trav√©s de licencias de c√≥digo abierto, disponibles para cualquiera que quiera usarlas. Sin embargo, Google dejar√° de prestar colaboraci√≥n y respaldo t√©cnico a Huawei para sus servicios y los de Android, seg√ļn la fuente. El Gobierno de Donald Trump incluy√≥ el jueves de forma oficial a Huawei en una lista negra comercial, estableciendo de inmediato restricciones que complicar√°n mucho que el gigante tecnol√≥gico pueda hacer negocios con compa√Ī√≠as estadounidenses. Huawei no pudo ser contactado de inmediato para comentar la situaci√≥n. Representantes del Departamento de Comercio no hablaron tampoco sobre la informaci√≥n, seg√ļn se√Īala Reuters. Una cat√°strofe sin precedentes De confirmarse el veto de Google, ser√≠a un duro golpe para Huawei que no tendr√≠a m√°s remedio que inventar su propio c√≥digo operativo, ya que todos sus m√≥viles funcionan ahora bajo el sistema Android de la multinacional estadounidense. Android representa el 85% del mercado mundial de sistemas operativos y el resto casi est√° en manos de iOS de Apple. En Espa√Īa, el dominio a√ļn es mayor, ya que est√° instalado en 9 de cada 10 terminales espa√Īoles y casi 8 de cada 10 m√≥viles europeos. Incluso si pudiera crear de la nada un nuevo sistema operativo, el fabricante chino tendr√≠a muy dif√≠cil convencer a sus potenciales compradores, porque adem√°s se quedar√≠an sin aplicaciones. Y es que el 70% de las descargas de apps se realizan desde la tienda online Google Play Store, por el 22,6%, de la Apple Store. El veto de Google tambi√©n puede dar al traste con las ambiciones de Huawei de ser el mayor vendedor de smartphones del mundo. Pese al boicot estadounidense a sus equipos, 2018 fue definitivamente el a√Īo de Huawei. La firma china vendi√≥ 202,9 millones de m√≥viles en todo el mundo, gracias a un incremento espectacular de sus ventas del 34,8%. Aunque pese a ese aumento mantiene el tercer puesto como fabricante mundial de m√≥viles, pisa los talones a Apple para arrebatarle el segundo puesto, y est√° a√ļn lejos de Samsung, que lidera el p√≥dium. La medida tendr√° fuertes repercusiones en Espa√Īa donde la firma china es un gigante de las telecomunicaciones pese a que desembarc√≥ en el pa√≠s en 2001. De hecho, es el √ļnico fabricante que est√° presente tanto en la infraestructura de redes como en los dispositivos m√≥viles. Y no es una presencia cualquiera. La firma china se ha consolidado como el primer proveedor de redes tanto de banda ancha fija (fibra o ADSL) como m√≥vil (4G) y trabaja con todos los operadores nacionales de telecomunicaciones (Telef√≥nica, Vodafone, Orange y M√°sM√≥vil). Paralelamente, se ha consolidado como el segundo vendedor de smartphones en Espa√Īa, posici√≥n que ocupa desde mayo de 2015, solo por detr√°s de Samsung y dejando atr√°s a Apple. Actualmente, casi uno de cada tres m√≥viles que se venden en Espa√Īa es de Huawei, que cuenta con una cuota de mercado del 28%. Desde que en 2010 comenzara la comercializaci√≥n de m√≥viles inteligentes bajo el sistema operativo Android, se ha quitado el marchamo de fabricante de m√≥viles chinos y baratos y ha conseguido colocar sus terminales entre los m√°s avanzados del mundo, disputando el liderazgo de la alta gama tanto a Apple como a Samsung. Orden de Trump El presidente Trump declar√≥ el pasado mi√©rcoles una emergencia nacional para proteger las redes de telecomunicaciones estadounidenses, a trav√©s de una orden ejecutiva que entrega competencias al Gobierno federal para prohibir a empresas que contraten con proveedores extranjeros. La medida, que de facto constituye una barrera a la compa√Ī√≠a china Huawei, aunque no la mencionaba, supone una nueva escalada en la guerra comercial con el gigante asi√°tico. La orden ejecutiva dirigida al secretario de Comercio, que deber√° elaborar un plan para su puesta en pr√°ctica, invoca una ley que confiere al presidente la autoridad de regular el comercio en respuesta a una emergencia nacional que amenace a Estados Unidos. Se justifica en el supuesto aprovechamiento de las vulnerabilidades de la tecnolog√≠a de telecomunicaciones estadounidense por parte de los adversarios extranjeros, y se√Īala el espionaje industrial como particularmente preocupante. La medida, con la que se llevaba especulando desde hace meses, supone un nuevo recrudecimiento de la guerra comercial y de seguridad con China y constituye la más contundente ofensiva hasta la fecha contra su sector tecnológico.