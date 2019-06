Guerra 5G: De la conquista al espacio (1968) a la conquista tecnológica (50 años después)

Agrandar la foto + Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear La guerra declarada por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump a la gigante tecnol√≥gica china Huawei, ha puesto a millones de seres humanos en el mundo en jaque por las consecuencias de algo que ha pasado a ser incluso m√°s importante que la carrera armamentista. De la conquista del espacio (1968) a la conquista tecnol√≥gica (50 a√Īos despu√©s). ¬† Las redes de tecnolog√≠a inal√°mbrica de quinta generaci√≥n, o 5G, han experimentado su primer sacud√≥n internacional por el dominio de las comunicaciones. La amenaza de veto al fabricante chino Huawei por parte de los Estados Unidos ha puesto a temblar a numerosas empresas dedicadas a la tecnolog√≠a y operadores m√≥viles, que colaboran con la firma asi√°tica o incluso a las que dependen de ella para conseguir soportes de transmisi√≥n de datos a mayor velocidad, con menor desfase en el tiempo de respuesta y procedentes de muchos dispositivos conectados a la vez. La crisis entre ambas superpotencias, que en la revista Time han definido como "la lucha m√°s relevante por la supremac√≠a tecnol√≥gica mundial desde que EEUU luch√≥ contra la Uni√≥n Sovi√©tica para poner a un hombre en la luna", ya se ve√≠a venir desde hac√≠a tiempo. En diciembre, Meng Wanzhou, la directora financiera de Huawei e hija del presidente de la compa√Ī√≠a Ren Zhengfei, fue detenida en el aeropuerto de Vancouver por un orden judicial que lleg√≥ de EEUU, acusada de haberse saltado las sanciones que la Casa Blanca hab√≠a impuesto a Ir√°n. El bloqueo de Donald Trump a la econom√≠a persa sirvi√≥ como tel√≥n de fondo de otro momento importante en esta historia: la multa de 1.125 millones de euros que la compa√Ī√≠a china ZTE (que cotiza en Wall Street) pag√≥ al Gobierno estadounidense por violar la legislaci√≥n que limita la exportaci√≥n de bienes tecnol√≥gicos hacia Ir√°n. Ya en 2018 el presidente norteamericano Donald Trump hab√≠a se√Īalado con el dedo a Huawei y ZTE, cuando rubric√≥ la Ley de Autorizaci√≥n de Defensa que vet√≥ los equipos de estas compa√Ī√≠as chinas entre las agencias federales y sus contratistas. Empero, como ha estado sucediendo √ļltimamente, Donald Trump se ha visto forzado a dar un paso al costado y abrir un plazo de 60 d√≠as al veto impuesto por el Departamento de Comercio de su pa√≠s al fabricante chino Huawei por el que le impide la actualizaci√≥n de sus sistemas operativos de Google. Ni la misma gigante estadounidense se trag√≥ el anunci√≥, aunque por tratarse de una orden federal estaba obligada a acatarla sin discusi√≥n. El anunci√≥ hab√≠a precipitado una nueva escalada en la guerra comercial que sacude a las superpotencias, esta vez por el dominio de la tecnolog√≠a 5G en pleno desarrollo. Trump est√° convencido que Huawei ha invadido el sagrado campo de la Seguridad Nacional; mostr√≥ sus garras y sali√≥ al ataque. Aunque el c√°lculo podr√≠a haber fallado el blanco seg√ļn opinaron expertos tecnol√≥gicos; sin pruebas concretas que Huawei aterriz√≥ en terreno prohibido. ¬† EXPANSI√ďN DE HUAWEI A medida que pasaron los d√≠as -desde la amenaza- se han pretendido mitigar las consecuencias de que el segundo mayor fabricantes de tel√©fonos inteligentes (smartphones) resulte afectada en su expansi√≥n y crecimiento. Los chinos han sido algo m√°s cautos. Han dicho que nada frenar√° el desarrollo de su tecnolog√≠a. Sin amenazas veladas pusieron como colof√≥n una serie de argumentos para desmentir que est√©n embarcados en cuestiones de espionaje en los Estados Unidos y sentenciaron que la amenaza del presidente de EEUU, Donald Trump, viene a causa de los adelantos que han desarrollado en la tecnolog√≠a 5G que dominar√° el mercado digital n los pr√≥ximos a√Īos. Los afectados por esta guerra tecnol√≥gica est√°n en todo el mundo. Huawei es la segunda en ventas solo detr√°s de Samsung y sus ejecutivos se han puesto plazos relativamente cortos para convertirse de aqu√≠ a poco en los primeros. De acuerdo a recientes estudios elaborados por organismos privados, Bolivia es el tercer pa√≠s en Latinoam√©rica en el uso de smartphones, s√≥lo detr√°s de Brasil y Colombia. Quiere decir que el anunci√≥ de una guerra tecnol√≥gica entre las superpotencias tiene tambi√©n su efecto en este lado del planeta. Sea como fuese, d√≠as despu√©s las represalias se incrementaron. El presidente chino Xi Jinping volcado en una de las ricas provincias de su inmenso territorio advirti√≥ que el pa√≠s dejar√° de exportar a EEUU los recursos naturales conocidos como ¬ītierras raras¬ī indispensables en la fabricaci√≥n de dispositivos m√≥viles, misiles y retro-transmisores requeridos en la industria de alta gama. ¬† "Si controlas la innovaci√≥n y el talento joven, controlas la tecnolog√≠a" En este cuadro, alentado por la sensaci√≥n de que una guerra tecnol√≥gica afecta a ciudadanos en todo el mundo, dat0s convers√≥ con Felipe Arce Rivera, estudiante boliviano de la Universidad de Florida, Consultor y Desarrollador en Tecnolog√≠a. √Čl, adem√°s de contestar las inquietudes sobre las consecuencias de una guerra tecnol√≥gica y comercial entre los Estados Unidos y China, dice que la amenaza de Beijing en frenar las exportaciones de ¬ītierras raras¬ī podr√≠a afectar directamente el desarrollo tecnol√≥gico en los Estados Unidos. ¬† ¬ŅSe puede producir una guerra tecnol√≥gica entre las dos mayores potencias comerciales del mundo? Es dif√≠cil decir si s√≠ o no. Es verdad que la mayor√≠a de las partes usadas en los tel√©fonos de √ļltimo modelo son de los Estados Unidos, pero no todas. Huawei no usa los procesadores Qualcomm Snapdragons que vienen de los Estados Unidos, usan procesadores propios hechos en Shenzhen, en la China. En ese sentido, si alguien podr√≠a sobrevivir esta guerra seria Huawei. Donde est√°n en problemas es en el tema del sistema operativo. Android es open source y es gratis para todos, pero Google es due√Īo propietario de la √ļltima y mejor versi√≥n de Android. Sin su versi√≥n, los tel√©fonos Huawei no tendr√°n actualizaciones de seguridad, o acceso a la tienda de apps de Google, la m√°s grande del mundo. Entonces es complicado ver qui√©n tiene m√°s poder, pero en realidad todos, especialmente los consumidores, salen perdiendo. ¬† ¬ŅC√≥mo afectar√≠a en caso de que realmente se llegue a un rompimiento? Hablando m√°s del tema de Android, el equipo de ingenieros de sistemas de Huawei ha mencionado que trabaja en una versi√≥n China de Android en caso de que esta guerra llegara alg√ļn d√≠a. Ser√≠a muy dif√≠cil que eso funcione de cualquier manera; tendr√°n que recrear la tienda de apps de Google para el mercado chino, sin contar las huelgas de trabajo que han estado pasando recientemente con los ingenieros chinos. Esta es mucho m√°s una pelea de software entre Google y Huawei, y menos una de chips y antenas entre EEUU y China. ¬† ¬ŅQui√©n pierde en esta guerra en caso de precipitarse? El miedo m√°s grande de los due√Īos de tel√©fonos Huawei, deber√≠a ser seguridad y servicios de Google. Servicios como los mapas de Google, la app de Youtube, y otras apps importantes podr√≠an estar fuera de la nueva implementaci√≥n del Android chino. En el tema de seguridad, es muy importante mantener los sistemas operativos en la versi√≥n m√°s reciente para no ser v√≠ctima de un ataque de virus o algo de esa naturaleza. De no ser as√≠, los due√Īos de tel√©fonos Huawei estar√≠an en un riesgo muy elevado de estos ataques. Se dice que Huawei estaba ganando la delantera en el desarrollo de la tecnolog√≠a G5, ¬Ņes evidente esta afirmaci√≥n? Lo que se dice sobre la tecnolog√≠a 5G est√° compuesto casi completamente de especulaci√≥n por ambos lados. Hay rumores que toda esta guerra de tecnolog√≠a es para dejar que los servicios de comunicaci√≥n americanos puedan ser los primeros con esta tecnolog√≠a, pero es una mezcla de rumores y optimismo. Especialmente ahora que no hay buenas relaciones entre Huawei y los ingenieros norteamericanos, es muy dif√≠cil saber el progreso del tema 5G. Lo mejor para el futuro de los consumidores globales de la tecnolog√≠a ser√≠a no poner restricciones en este tipo de productos. Mucho talento e innovaci√≥n viene de otros lugares fuera de EEUU y no permitir la comunicaci√≥n entre ingenieros de ambos pa√≠ses va en detrimento del desarrollo tecnol√≥gico. Inclusive, dentro de EEUU hay mucho debate sobre el tema de software y qui√©n es el due√Īo. Recientemente, el caso Google y Oracle fue presentado ante la Corte Suprema de EEUU para proponer una decisi√≥n hist√≥rica en el tema de derechos de autor en el mundo de software. ¬† ¬ŅCree que la pol√≠tica en el desarrollo tecnol√≥gico seguir√° desatando este tipo de controversias? Ser√≠a muy ignorante decir que la pol√≠tica no est√° involucrada en esta guerra. La verdad es que ahora, m√°s que nunca, las innovaciones m√°s grandes del mundo salen de California, y es una carta de trampa muy poderosa en el setting pol√≠tico mundial controlar el movimiento de esa tecnolog√≠a. El presidente Trump plante√≥ un punto v√°lido, que los tel√©fonos Huawei tienen muchos v√≠nculos con el Gobierno chino que podr√≠a ser usado para espiar a los usuarios. Es dif√≠cil confirmar esto, pero es casi seguro que tiene algo de verdad; la tecnolog√≠a china tiene la tradici√≥n de darle acceso libre a su Gobierno, una excusa bastante v√°lida como para poder empezar este embargo de tech. ¬† ¬ŅCu√°l es el futuro del desarrollo de la tecnolog√≠a digital? Si las guerras del futuro son completamente econ√≥micas entonces los pa√≠ses deber√≠an tratar de emular la experiencia norteamericana para atraer a los innovadores. Hasta ahora, toda vez que alguien con talento y oportunidad quiere irse a otro pa√≠s para encontrar mejores oportunidades, especialmente en el tema de la tecnolog√≠a, elige EEUU. Los pa√≠ses que est√°n compitiendo (i.e. la China) tienen condiciones muy extremas con la regla de trabajo china de 9/9/6, quiere decir que trabajan de las 9 am hasta las 9 pm 6 d√≠as a la semana. Esto crea condiciones que destruye al profesional joven e incentiva a que se muden a EEUU. Esto le da una gran ventaja a las empresas norteamericanas en este tipo de guerra; si controlas la innovaci√≥n y el talento joven, controlas la tecnolog√≠a. ¬† Las "tierras raras" en la guerra tecnol√≥gica entre EEUU y China

China produce el 93% de sus exportaciones de ¬ītierras raras¬ī a EEUU. Se trata de elementos clave en la electr√≥nica. Son 17. Est√°n situados en la parte baja de la tabla peri√≥dica de los elementos. Se las considera las vitaminas de la tecnolog√≠a. Son los minerales conocidos como ¬ītierras raras¬ī o en ingl√©s rare earth. Sus nombres no suenan a la mayor√≠a (lantano, itrio, escandio...), pero se encuentran en la mayor√≠a de los objetos que nos rodean y en todo lo relacionado con la electr√≥nica, generaci√≥n de energ√≠as renovables y la eficiencia energ√©tica. Se utilizan en la fabricaci√≥n de sistemas de iluminaci√≥n de bajo consumo, pantallas de plasma LCD, altavoces, equipos de resonancia magn√©tica, aerogeneradores, motores y bater√≠as de coches h√≠bridos, smartphones, etc√©tera".

Importancia estratégica Contrariamente a lo que su nombre indica, estas sustancias son bastante comunes. Pero una cosa es encontrarlos, otra es producirlos. El problema es que su extracción, además de peligrosa, es muy costosa porque hay que refinarlos y separarlos de otros elementos. El procedimiento además crea residuos tóxicos y emplea ácidos. En la actualidad el 85% de la producción tiene lugar en China, que además es quién alberga en su subsuelo la mayoría de las reservas mundiales: el 55%. Para que se tenga una idea, Arabia Saudí, que domina el mercado del crudo, cuenta con el 15% de las reservas de petróleo. Ya lo dijo Deng Xiaoping en 1992: "Oriente Medio tiene petróleo, China tiene 'tierras raras'". Además, la demanda de estos metales está en aumento y según la consultora Roskill sus precios subirán un 15% anual en los próximos tres años. Así que China, en pleno conflicto con EEUU tras el caso de Huawei, tiene la sartén por el mango. Los analistas han llegado a hablar de que dispone de un "botón nuclear". Porque si decidiera cortar las exportaciones de estos minerales podría poner en jaque a EEUU, que compra a Pekín más del 90% de 'tierras raras' para su estratégico sector de defensa.   Minerales raros en Bolivia En Bolivia no se explotan estos minerales ya que salen junto a los minerales tradicionales y el proceso de separación requiere a personal experto y tecnología especifica bastante cara. En Perú se vendía el cobre como mineral tradicional, pero la empresa extranjera que explota el mineral comenzó a investigar y se dieron cuenta que el cobre estaba con minerales raros. Por el momento se conoce como único mineral raro en Bolivia el Escandio que se explota en el Cerro Manomó ubicado en la comunidad San Simón, provincia Velasco en el departamento de Santa Cruz de la Sierra.