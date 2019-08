Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, ha advertido este lunes a trav√©s de un comunicado interno que la compa√Ī√≠a se encuentra en un "momento de vida o muerte" y ha instado a los empleados que est√©n con poca carga laboral que formen "escuadrones de comando" para explorar nuevos proyectos. Los trabajadores que fracasen en su comitiva recibir√°n recortes salariales cada pocos meses y pueden incluso perder sus empleos, ha afirmado el multimillonario. Desde mayo, Huawei ha ocupado la inc√≥moda posici√≥n de encontrarse en la lista negra de Estados Unidos -Entity List-, que le impide comerciar con proveedores estadounidenses. Pese a recibir moratorias de 90 d√≠as, la √ļltima anunciada este lunes, la incertidumbre causada por las sanciones estadounidenses ya le ha costado mucho a la compa√Ī√≠a. Incluso si Huawei finalmente se salva de la entrada en vigor del veto, el impacto por la agitaci√≥n de este verano ser√° generalizado y doloroso. La p√©rdida m√°s inmediata de Huawei es el mercado internacional de tel√©fonos inteligentes. Las estimaciones internas de la compa√Ī√≠a muestran que espera vender 60 millones de tel√©fonos menos en 2019 de lo que hubiera hecho sin las imposiciones estadounidenses. En 2018, Huawei aument√≥ sus env√≠os m√≥viles en un 34% a 206 millones, seg√ļn datos de IDC, y en el primer trimestre de 2019 su ritmo se aceler√≥ a una mejora del 50%, mientras que sus rivales Samsung y Apple vieron ventas cada vez menores. Para el segundo trimestre, parcialmente afectado por las sanciones de EE UU, se calcula que el crecimiento de Huawei descienda en un 8,3%. Habiendo penetrado con √©xito en el mercado de m√≥viles europeo, Huawei estaba en camino de convertirse en el mayor vendedor de tel√©fonos del mundo. Pero la p√©rdida del sistema operativo Android de Google, que da el acceso a las aplicaciones de Play Store, hizo que los dispositivos Huawei fueran indeseables fuera de China. Ren ha instado en el comunicado que los empleados que no tengan una alta utilidad deben encontrar una forma de cambiar su situaci√≥n. "O forman un escuadr√≥n de comando para explorar nuevos proyectos, en cuyo caso podr√≠an ser promovidos si lo hacen bien, (...) o sus salarios se reducir√°n cada tres meses", ha advertido. La divisi√≥n de consumo es, seg√ļn Huawei, su motor de crecimiento. Representando el 45% de sus ingresos el a√Īo pasado, el negocio que vende tel√©fonos y otros dispositivos es fundamental para la salud futura de Huawei, y ha recibido un duro golpe de reputaci√≥n por todas las acusaciones y sanciones impuestas en su contra. Eso no se reparar√° en el corto plazo. Adem√°s, est√° la p√©rdida de tiempo de ingenier√≠a de software, al verse forzada la compa√Ī√≠a a adelantar la creaci√≥n de un sustituto para Android. A ra√≠z del veto, Huawei tuvo a m√°s de 10.000 desarrolladores trabajando en tres turnos las 24 horas del d√≠a para eliminar la necesidad del software de Google. Ha sido as√≠ como Huawei termin√≥ apresurando su HarmonyOS este mes, solo para demostrar que puede codificar su propio sistema operativo, aunque convenci√≥ a muy pocas personas de que tiene algo parecido a una alternativa a Android. Menos cuantificable pero a√ļn significativa ser√° la p√©rdida de talento que sufre Huawei por el empa√Īamiento de su reputaci√≥n global y el exceso de trabajo que resulta de sus esfuerzos por recuperarse. La compa√Ī√≠a ha reducido su fuerza laboral en respuesta a sus nuevas circunstancias. Ren escribi√≥ que las prioridades de la compa√Ī√≠a son que los empleados realicen "acciones meritorias" y que la gerencia "promueva a los empleados sobresalientes lo antes posible e infunda sangre nueva" en la organizaci√≥n. Al anunciar la nueva ampliaci√≥n de la moratoria a las sanciones a Huawei, el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, afirm√≥ que muchas compa√Ī√≠as estadounidenses son "dependientes" de Huawei por lo que les dan 90 d√≠as m√°s para "desvincularse". Pero aunque esto suponga un respiro para el gigante tecnol√≥gico, su situaci√≥n va a seguir siendo muy precaria, algo que ha subrayado el fundador. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario