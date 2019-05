Huawei intensifica su lucha contra el veto de EE UU y denuncia que es inconstitucional

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear El gigante tecnol√≥gico chino Huawei ha dado un paso m√°s all√° en su lucha en los tribunales contra lo que considera un trato injusto de las autoridades estadounidenses. Dos meses despu√©s de interponer una demanda contra la ley que proh√≠be a los departamentos oficiales y sus contratistas comprarle equipos, la compa√Ī√≠a ha presentado un nuevo requerimiento legal para que se declare esa ley inconstitucional. Huawei ha presentado este mi√©rcoles (martes a√ļn en Estados Unidos) ante un tribunal federal de Texas -donde tiene su sede estadounidense- lo que se conoce como una "moci√≥n para un juicio sumario", que busca obtener la decisi√≥n de un juez sin celebrar un juicio completo, ha indicado en una rueda de prensa en Shenzhen el jefe de los servicios jur√≠dicos de la empresa, Song Liuping. La Ley de Autorizaci√≥n para la Defensa Nacional 2019, que el presidente de EE UU, Donald Trump, firm√≥ en agosto pasado, alega cuestiones de seguridad nacional para prohibir que las agencias del Gobierno federal y sus contratistas utilicen equipos de la compa√Ī√≠a china, al considerar que mantiene lazos sospechosos con el Gobierno en Pek√≠n. Huawei ha negado sistem√°ticamente ese extremo. Seg√ļn la empresa fundada por Ren Zhengfei esa ley, que tambi√©n afecta a su rival china ZTE, castiga indebidamente a un grupo sin que haya habido una sentencia de culpabilidad. Los pol√≠ticos de EE UU est√°n "usando la fuerza de todo un pa√≠s para arremeter contra una empresa privada", ha declarado Song en la rueda de prensa. El pasado d√≠a 16, en medio de una escalada de la guerra comercial y tecnol√≥gica entre Washington y Pek√≠n, el Gobierno estadounidense aprob√≥ prohibir que las empresas estadounidenses puedan hacer negocios con Huawei, una medida que ha aplazado hasta el 19 de agosto. Huawei, empresa puntera en el desarrollo de tecnolog√≠a 5G y la segunda fabricante de tel√©fonos m√≥viles del mundo, se ha visto en el punto de mira de Estados Unidos, que acusa a la compa√Ī√≠a china de representar una amenaza global. Los servicios de inteligencia estadounidenses consideran que la tecnolog√≠a de esta empresa puede representar un caballo de Troya en las redes de pa√≠ses occidentales, y que a trav√©s de sus equipos la compa√Ī√≠a o el Gobierno chino podr√°n obtener datos confidenciales que pongan en peligro la seguridad. Washington ha presionado a naciones aliadas para que descarten la tecnolog√≠a china en la construcci√≥n de sus redes de m√≥vil de nueva generaci√≥n. "El Gobierno de EE UU no ha proporcionado ninguna prueba que demuestre que Huawei representa una amenaza para la seguridad. No hay nada. Solo conjeturas", ha declarado el experto legal de la compa√Ī√≠a. Tras el veto de Washington a los negocios entre empresas estadounidenses y Huawei, compa√Ī√≠as como Google o la fabricante de semiconductores brit√°nica ARM han anunciado que dejar√°n de suministrar sus productos a la empresa china. Operadoras de telefon√≠a m√≥vil en el Reino Unido y Jap√≥n han retrasado el lanzamiento de nuevos modelos de Huawei. Para el responsable de los servicios jur√≠dicos de Huawei, incluir a la empresa en una lista negra "sienta un precedente peligroso". "Hoy es el sector de las telecomunicaciones y Huawei. Ma√Īana podr√≠a ser el sector de ustedes, la compa√Ī√≠a de ustedes, los consumidores de ustedes", ha sentenciado Song. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario