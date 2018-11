La invasiÃ³n de los algoritmos

Fotografia: Adam Glanzman para The New York Times Agrandar la foto + Twittear Nuestra realidad ha invertido la l√≥gica de Blade Runner: somos nosotros, los humanos, quienes tenemos que demostrar constantemente que no somos seres artificiales. Llevamos una d√©cada seleccionando en nuestras pantallas la casilla "No soy un robot" de los dos primeras versiones del programa reCatpcha, porque hemos asumido como normal que nos obliguen a realizar sumas, reproducir caracteres o identificar coches o escaparates en im√°genes de Google Street View para demostrar que existimos en este lado de la pantalla. Pronto llegar√° reCatpcha 3,0 y nos libraremos finalmente de esa tortura. Gracias a ella nuestra humanidad ser√° finalmente reconocida por un gesto manual (a trav√©s del rat√≥n). M√°s de un siglo despu√©s del descubrimiento de la absoluta singularidad de nuestras huellas dactilares, tiene que llegar un software para recordarnos que en las manos est√° eso que -a falta de una palabra mejor- llamamos alma. Como no se conforman con poseer nuestros datos, nuestros movimientos y nuestras caras, las grandes empresas tecnol√≥gicas han patentado durante los √ļltimos a√Īos algunos de nuestros gestos. Se han apropiado de los que tienen que ver con la lectura en las pantallas y con la manipulaci√≥n de dispositivos t√°ctiles. Una encantadora y terrible coreograf√≠a del artista franc√©s Julien Pr√©vieux ha recogido toda esa gestualidad privatizada. La danza nos recuerda que regalamos nuestras manos para que las corporaciones interpreten una nueva m√ļsica, digital y terriblemente rentable, que se transforma en dinero en el momento en que lo virtual, que ya es real, se vuelve doblemente real. F√≠sico, objeto, cuerpo. Mientras que los aut√©nticos robots siguen siendo invisibles, pues se encuentran en las plantas de producci√≥n de las f√°bricas m√°s avanzadas y en los quir√≥fanos (sobre todo como grandes brazos mec√°nicos), o en la nube (en forma informe de inteligencias artificiales), nuestra vida cotidiana se ha ido llenando de ecos de robots, de fantasmas, de embajadores. En la tienda del Real Madrid se puede comprar la camiseta con el n√ļmero 29, sobre el cual se ha impreso el apellido Hunter. Ning√ļn jugador en el Santiago Bernab√©u lleva ese nombre: Alex Hunter solamente existe en el videojuego FIFA. Pero tanto la tela como los 85 euros que cuesta la camiseta son muy reales. Amy Winehouse volver√° pr√≥ximamente a los escenarios en forma de holograma. Y la televisi√≥n oficial china acaba de hacer p√ļblico a Zhang Zhao, su primer presentador virtual, que es capaz de estar ininterrumpidamente en antena, informando sobre todas y cada una de las noticias que vayan surgiendo, gracias a su inteligencia artificial. Cincuenta a√Īos exactos despu√©s de 2001: Una odisea del espacio, Hal comienza a ser real. No tiene una √ļnica voz ni un √ļnico cuerpo, se manifiesta por todas partes. A finales de octubre se subast√≥ en Christie's El retrato de Edmond Belamy, un retrato borroso de un hombre menos real que la f√≥rmula que lo cre√≥ y que firma el cuadro: "Min (G) max (D) Ex [log (D (x))] + Ez [log (1-D (G (z)))]". Los 432.500 d√≥lares se los embolsaron los "emprendedores" del colectivo Obvious: Hugo Caselles-Dupr√©, Pierre Fautrel y Gauthier Vernier. No hay duda de que el dinero es lo que provoca la existencia de Alex Hunter, Zhang Zao, el fantasma de Amy o la f√≥rmula que no voy a cortar ni a pegar de nuevo. Por eso no sorprende que fuera ING, una multinacional bancaria, quien patrocinara el proyecto "The Next Rembrandt": a partir del an√°lisis en profundidad de toda la obra del pintor flamenco, un programa cre√≥ en 2015 un nuevo cuadro, original, perfecto, falso, no obstante verdadero. Pilar Carrera y Jenaro Talens nos recuerdan en El relato documental que el cine abre, desde el primer minuto de su existencia, una grieta entre realidad y pantalla: fueron los hermanos Lumi√®re quienes provocaron el big bang "haciendo huir despavoridos a los espectadores que pensaban que un tren los iba a atropellar en la sala de butacas del cine". Era 1895 y entonces "empez√≥ la confusi√≥n entre las im√°genes y los hechos", entre la realidad y la pantalla que empez√≥ represent√°ndola y ha acabado por suplantarla. Concluyen los autores que no hay que preocuparse: "Todo eco sigue necesitando una voz". Pero en el inminente escenario de la conexi√≥n por internet de personas y objetos, de la monitorizaci√≥n constante no solamente del exterior de los cuerpos sino tambi√©n de su interior, de la inform√°tica cu√°ntica y de las superinteligencias, por primera vez en dos milenios y medio el mito de la caverna de Plat√≥n llega a una posible fecha de caducidad. Fue v√°lido para la filosof√≠a antigua y para la pintura moderna; explic√≥ metaf√≥ricamente la fotograf√≠a y el cine; recorri√≥ la ciencia ficci√≥n al menos hasta Matrix; pero en estos √ļltimos a√Īos ha comenzado a entrar en crisis. Porque la tradicional dependencia entre la sombra y el modelo ha empezado a derivar hacia una progresiva autonom√≠a. La voz de Siri en espa√Īol es la de Iratxe, una profesora vasca; pero cada vez ser√° m√°s dif√≠cil diferenciar las voces y los ecos. En Vida 3.0. Qu√© significa ser humano en la era de la inteligencia artificial, uno de los m√°ximos expertos mundiales en el problema, Max Tegmark dibuja varios escenarios de futuro. Los dos m√°s probables son el de la coexistencia pac√≠fica entre humanos y unas "IA amigables" y el de la extinci√≥n de la humanidad tras ser "remplazada por la IA (escenarios de dominadores y descendientes)". Durante los √ļltimos doscientos a√Īos (si partimos de Frankestein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley) o los √ļltimos ochenta (si la semilla est√° en el primer robot humanoide, Elektro), ese horizonte ha sido lejano y, sobre todo, ficticio. Pero cuando toda la ropa que vistamos est√© conectada a internet y no haya paso, latido, sudoraci√≥n, pesta√Īeo ni segundo de sue√Īo que no sea procesado y traducido, a ver qui√©n se atreve a llevar una camiseta que diga "Yo no soy un robot". Durante d√©cadas los hemos imaginado como cuerpos ajenos, sin sospechar que ellos iban a ser nosotros, que en el siglo XXI iba a cobrar pleno sentido aquello que Arthur Rimbaud escribi√≥ en una carta de 1871: "Yo es otro".