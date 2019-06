Los celulares en los que WhatsApp dejarÃ¡ de funcionar en los prÃ³ximos meses

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear WhatsApp acaba de dar un ultimátum a quienes no se hayan comprado un celular nuevo o no hayan actualizado su sistema operativo en más de seis años. La aplicación de mensajería instantánea dejará de funcionar próximamente en algunos modelos de smartphones que la compañía ya no considera interesantes para alojar su plataforma. La lista es amplia y afecta tanto a los teléfonos de Apple como a los de otras marcas: Si tienes Android: se verán afectados todos los que cuenten con sistema operativo 2.3.7 o anterior.

Si tienes iPhone: aquellos con la versión iOS 7 o anterior. "En las siguientes plataformas, no es posible crear cuentas nuevas ni volver a verificar cuentas existentes", dijo la compañía en un artículo actualizado en su sitio de preguntas y respuestas. "Sin embargo, si ya usas WhatsApp, podrás continuar haciéndolo hasta febrero de 2020". La medida afecta, entre otros, a modelos que usan sistemas de Android desactualizados, como el Samsung Galaxy S3, Galaxy Nexus de Google o los Xperia S de Sony. En el caso de los iPhone, estamos hablando del iPhone 3G, 3GS o iPhone 4.  También a los Nokia S40, Windows Phone con sistema operativo 8.0 y a las Blackberry 10. Pero si eres de los pocos que usan el sistema operativo Windows Phone, la fecha límite es el 31 de diciembre, que es cuando la aplicación dejará de estar disponible en la tienda online de Windows, Microsoft Store, "y es posible que ya no esté disponible desde el 1 de julio de 2019", advierten los responsables de WhatsApp.Microsoft lazó Windows Phone en 2010, pero no tuvo mucho éxito. Solo un 0,24 % de los teléfonos del mundo lo usan, según el sitio web de análisis de tráfico Statcounter. "Debido a que ya no estamos desarrollando la aplicación para estos sistemas operativos, algunas de las funciones podrían dejar de funcionar en cualquier momento", explica la compañía. ¿Cómo saber si tu celular se verá afectado? WhatsApp no enumeró los modelos afectados, pero sí los sistemas operativos, que es lo que debes comprobar. Si usas Android, accede a menú de "ajustes" y busca el apartado "acerca del teléfono", donde encontrarás las versión del sistema operativo que tienes instalado. Si tienes iPhone, busca la opción "general" del menú "ajustes" y haz clic en "seleccionar información" para consultar tu versión de iOS. Puedes tratar de actualizar el sistema, aunque no resultará posible en todos los casos.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario