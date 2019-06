PokÃ©mon Sleep': Â¿el videojuego de tus sueÃ±os?

Fotografia: Sam Nussey/Reuters Agrandar la foto + Twittear Durante unos cuantos meses estimulantes de 2016,¬†Pok√©mon Go transform√≥ los viajes matutinos al trabajo de millones de personas en un safari para cazar criaturas y pobl√≥ el mundo com√ļn y corriente con una colecci√≥n de Pikachus, Charmanders e Eevees en realidad aumentada. Ahora, sus creadores esperan hacer lo mismo con el sue√Īo de cada noche. El director ejecutivo de Pok√©mon, Tsunekazu Ishihara, se√Īal√≥ el 29 de mayo que en 2020 la franquicia japonesa planeaba lanzar un nuevo juego llamado¬†Pok√©mon Sleep, el cual tendr√≠a como objetivo, nada m√°s y nada menos que, llevar el mundo de los videojuegos a la tierra de los sue√Īos. "El concepto de este juego es que los jugadores deseen despertarse todas las ma√Īanas", anunci√≥ Ishihara en una conferencia de prensa celebrada en Tokio. O, en palabras de otro ejecutivo del videojuego,¬†Pok√©mon Sleepencontrar√° la manera de "recompensar los buenos h√°bitos del sue√Īo". Cuando se lanz√≥ en julio de 2016,¬†Pok√©mon Go fue uno de los primeros juegos en utilizar la tecnolog√≠a de la realidad aumentada. Poco despu√©s, 28,5 millones de usuarios merodeaban las calles a horas extra√Īas, con los ojos pegados a sus celulares, e incluso se topaban con lugares inesperados. En contraste,¬†Pok√©mon Sleep va a monitorear los patrones del sue√Īo y cambiar√° el juego a partir del tiempo de sue√Īo del usuario y en la hora en que despierte. Niantic, el fabricante de¬†Pok√©mon Go, y la firma de dise√Īo de juegos Select Button ser√°n los encargados de desarrollar el videojuego. Parte de la motivaci√≥n detr√°s del nuevo videojuego es la necesidad de dormir bien durante la noche, explic√≥ John Hanke, director ejecutivo de Niantic. "Nos encanta explorar el mundo a pie y eso no puede ocurrir a menos que tengamos la energ√≠a para embarcarnos en esas aventuras", agreg√≥. Las empresas encargadas de la creaci√≥n del juego revelaron pocos detalles relacionados con la manera exacta en que se recompensar√≠a el sue√Īo. Nintendo America, uno de los due√Īos de la franquicia Pok√©mon, producir√° un dispositivo aparte para monitorear el sue√Īo llamado Pok√©mon Go Plus+. Cuando se ponga debajo de la almohada del usuario, enviar√° datos del sue√Īo a un tel√©fono m√≥vil por medio de Bluetooth. Hace tres a√Īos, cuando fue lanzado,¬†Pok√©mon Go cre√≥ una obsesi√≥n a nivel mundial, pero cinco meses despu√©s la aplicaci√≥n hab√≠a perdido m√°s del 80 por ciento de sus usuarios activos,¬†de acuerdo con ComScore, una empresa estadounidense que monitorea las m√©tricas de los medios. Pok√©mon quiere cautivar otra vez a los usuarios, ya sea que est√©n despiertos o en alg√ļn otro estado. "Todo el mundo pasa una buena parte de su vida durmiendo y convertir esa etapa en entretenimiento es nuestro pr√≥ximo desaf√≠o", mencion√≥ Ishihara en la conferencia de prensa. No todo el mundo se emocion√≥ con los planes de Pok√©mon de llegar al pa√≠s de los sue√Īos. "'Hacer que dormir sea divertido' es un concepto que solo podr√≠a existir en la actualidad, cuando nada se considera placentero o incluso v√°lido a menos que contribuya a alg√ļn tipo de econom√≠a secundaria",¬†escribi√≥en Twitter Ian Bogost, un dise√Īador de videojuegos y el autor del libro¬†Play Anything. Bogost agreg√≥ que con el tiempo la gente necesitar√° ese tipo de juegos "para que la diversi√≥n sea m√°s divertida". Hay quienes bromearon haciendo comparaciones con¬†Monsters Inc., una pel√≠cula de Pixar sobre criaturas peludas que asustan a los ni√Īos en sus pesadillas y emplean sus gritos como energ√≠a renovable.¬†Otros consideran que el juego es un incentivo saludable para obtener una cantidad razonable de sue√Īo, en especial porque los videojuegos est√°n asociados con h√°bitos nocturnos. Kenny Liew, un analista de Fitch Solutions radicado en Singapur, mencion√≥ que aunque esperaba que¬†Pok√©mon Sleep se convirtiera en un √©xito, era probable que la mayor√≠a de los usuarios perdiera el inter√©s con el paso del tiempo, como sucedi√≥ con¬†Pok√©mon Go. "Muchos monitores del estado f√≠sico, relojes inteligentes e incluso celulares ya monitorean los patrones de sue√Īo, y la mayor√≠a a un nivel incluso m√°s sofisticado del que pareciera tener¬†Pok√©mon Sleep", coment√≥ v√≠a correo electr√≥nico. Liew agreg√≥ que los usuarios tal vez se desanimen por tener que comprar el dispositivo externo para monitorear el sue√Īo a fin de contar con otras funciones. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario