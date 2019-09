Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Son muchos los actores interesados en dominar la llamada tecnolog√≠a cu√°ntica que, aseguran, promete transformar el mundo. Tanto Estados Unidos como China ya contemplan en sus presupuestos una generosa partida dedicada a desarrollar la Ciencia de la Informaci√≥n Cu√°ntica (CIC). Pek√≠n incluso ha ordenado la construcci√≥n de un Laboratorio Nacional de Ciencias de Informaci√≥n Cu√°ntica en Hefei, en la provincia de Anhui. Tiene un costo inicial de US$10.000 millones y esperan inaugurarlo en 2020. Las tecnolog√≠as cu√°nticas prometen una revoluci√≥n en la forma como se procesa la informaci√≥n, como le explic√≥ hace meses a BBC Mundo un experto en la materia, Alejandro Pozas-Kerstjens, investigador del Instituto de Ciencias Fot√≥nicas de Barcelona y del Grupo de Teor√≠a de la Informaci√≥n Cu√°ntica. "Toda la informaci√≥n se codifica en un sistema binario -en ceros y unos-, pero cerca de los a√Īos 60 se descubri√≥ que el lugar donde se guarda esa informaci√≥n puede marcar diferencias en lo que se puede hacer con ella", explica. No solo los estados est√°n interesados en dominar la tecnolog√≠a cu√°ntica, tambi√©n las grandes tecnol√≥gicas. La b√ļsqueda del s√ļpercomputador cu√°ntico Empresas como Google, IBM, Microsoft e Intel trabajan desde hace tiempo en la llamada computaci√≥n cu√°ntica. Google, de hecho, declar√≥ hace poco haber alcanzado la ansiosa "supremac√≠a cu√°ntica", seg√ļn una informaci√≥n del peri√≥dico Financial Times. De acuerdo con el diario brit√°nico, se subi√≥ a la web de la NASA el borrador de un art√≠culo cient√≠fico de Google en el que participaron diversos investigadores asociados con el buscador. De acuerdo con el FT, en √©l se aseguraba que Google hab√≠a conseguido alcanzar la "supremac√≠a qu√°ntica". "Esta aceleraci√≥n dram√°tica en relaci√≥n con todos los algoritmos cl√°sicos conocidos proporciona una realizaci√≥n experimental de la supremac√≠a cu√°ntica en una tarea con computador y hace prever la llegada de un paradigma inform√°tico muy esperado", cita directamente el peri√≥dico. El art√≠culo, asegura Financial Times, fue retirado poco despu√©s. Es cierto que ahora ya no se encuentra en la web de la agencia espacial estadounidense. Lo cierto es que ya existen computadoras cu√°nticas desde 1998. Hay varios modelos, pero hasta ahora ninguna ha logrado desbancar o hacer algo distinto a lo que hace una computadora convencional. Una computadora cu√°ntica con suficientes c√ļbitses -un sistema cu√°ntico con dos estados propios y que puede ser manipulado arbitrariamente- dejar√≠a completamente obsoletos muchos sistemas de cifrado. De ah√≠ esa carrera por crear la primera computadora que demuestre la "supremac√≠a cu√°ntica" mencionada en el art√≠culo de Financial Times. Qu√© es la supremac√≠a cu√°ntica Seg√ļn los expertos, la supremac√≠a cu√°ntica ocurrir√° cuando una computadora cu√°ntica consiga resolver un problema (o lo haga m√°s r√°pido) que una computadora convencional no consiga solucionar. "Ser√° un hito clave para demostrar que las computadoras cu√°nticas tienen el potencial de ser muy poderosas y, con suerte, muy √ļtiles", le dijo el te√≥rico de la informaci√≥n cu√°ntica Stephen Bartlett al portal ScienceAlert. ¬ŅPor qu√© es tan importante? Los expertos creen que permitir√° avances impensables hoy en d√≠a. Algunos de ellos en la industria de la informaci√≥n y aprendizaje autom√°tico, que har√°n posible desarrollar sistemas de cifrado mucho m√°s seguros que los actuales. Muy √ļtil, por ejemplo, para el sector bancario y el ej√©rcito. Tambi√©n prev√©n que permita la creaci√≥n de algoritmos de inteligencia artificial m√°s avanzados. Y se esperan adem√°s avances en el campo de la ciencia y la medicina, encontrando m√©todos de tratamiento √≥ptimos seg√ļn el paciente o estudiando estructuras de mol√©culas complejas. Con todas estas potenciales aplicaciones, quien consiga la m√°quina cu√°ntica que logre desbancar a la computadora convencional parece tener ante s√≠ un gran abanico de posibilidades de negocio. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario