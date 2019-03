Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Una computadora s√ļper segura podr√≠a compararse con un castillo dentro del cual se encuentran los datos: las joyas de la corona. Pero algunos logran entrar en ese castillo altamente protegido y robar los datos. ¬ŅC√≥mo lo consiguen? A veces usan un pasadizo secreto: el backdoor, la "puerta trasera" de internet. Y las acusaciones de espionaje hacia el gigante tecnol√≥gico chino Huawei tienen mucho que ver con ese acceso a la red. Pero, ¬Ņcu√°n peligrosas pueden ser realmente estas "puertas traseras" y c√≥mo se construyen? T√ļneles secretos Suzanne Spaulding trabaj√≥ como asesora de seguridad inform√°tica para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y es quien usa esa met√°fora del castillo para explicar como funcionan esos pasadizos secretos. "Construyes tu castillo, cavas el foso alrededor y pones a todos tus guardias protegi√©ndolo, listos para defender el castillo frente a cualquier adversario", explica Spaulding. "Pero hay alguien dentro del castillo que ha construido un t√ļnel y lo ha escondido. Eso ser√≠a un backdoor". Los backdoors pueden construirse a trav√©s de software o hardware. Consisten en secuencias especiales dentro de un c√≥digo de programaci√≥n capaces de burlar los sistemas de seguridad del algoritmo con el que se accede al sistema. Es una vulnerabilidad que se aprovecha para entrar en un servidor, p√°gina web o red local sin ser detectado, explica la compa√Ī√≠a de servicios inform√°ticos T-Systems en sus sitio web. Esos accesos pueden servir para espiar a trav√©s de la red, accediendo a llamadas telef√≥nicas o a comunicaciones en internet. En 2013, los documentos filtrados por el exanalista de inteligencia Edward Snowden revelaron c√≥mo la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en ingl√©s) dispon√≠a de una "puerta trasera" para tener acceso a la mayor√≠a de la tecnolog√≠a de las empresas. La agencia entr√≥ en servidores de nueve empresas de internet, incluidas Facebook, Google, Microsoft y Yahoo, para hacer seguimiento de las comunicaciones en internet a trav√©s de un programa de vigilancia conocido como Prism. Tambi√©n pueden usarse con fines maliciosos, por ejemplo, manipulando la informaci√≥n que se comparte. Y algunos incluso temen que puedan desconectar las comunicaciones y da√Īar la red. Cada vez son m√°s temidos, pero hay una empresa que est√° en el foco medi√°tico y es Huawei, el segundo mayor fabricante de celulares del mundo y la empresa m√°s grande de telecomunicaciones. La compa√Ī√≠a china esta recibiendo restricciones en todo el mundo e incluso prohibiciones. Le acusan de espiar a trav√©s de esas "puertas traseras" usando un software oculto. Ese software habr√≠a sido preinstalado en celulares de Huawei para enviar datos e informaci√≥n de los usuarios al gobierno chino, seg√ļn dijeron varios analistas de seguridad de la empresa Kryptowire en su blog. El programa se encontrar√≠a presuntamente escrito en el firmware (el soporte) del tel√©fono, aunque se ejecutar√≠a desde el sistema operativo. Huawei y el gobierno chino El desarrollo del 5G es clave en esta controversia porque Huawei juega un papel fundamental en su desarrollo y la desconfianza en la compa√Ī√≠a est√° aumentando. "La tecnolog√≠a 5G estar√° presente en cada aspecto de nuestra vida", le cuenta a la BBC Brian Lord, ex director adjunto del GCHQ (Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno), uno de los tres servicios de inteligencia de Reino Unido. Lord, quien estuvo m√°s de 20 a√Īos en el GCHQ, asegura que Huawei "es uno de los l√≠deres mundiales en tecnolog√≠a 5G". El especialista dice que el problema con Huawei y "algunas otras empresas" es que "sus conexiones con el gobierno chino -pese a que Huawei sigue insistiendo en que es una compa√Ī√≠a completamente privada- son todav√≠a muy opacas, por lo que generan mucha desconfianza". Gran parte de esa preocupaci√≥n est√° enfocada en Ren Zhengfei, el multimillonario fundador de la compa√Ī√≠a, un gran defensor del Partido Comunista de China que sol√≠a trabajar como t√©cnico en el ej√©rcito chino. Crisis de confianza Ren dice que, a pesar de su simpat√≠a con el gobierno chino, nunca permitir√≠a que instalen "puertas traseras" en sus dispositivos para espiar a sus clientes. De hecho, la compa√Ī√≠a demand√≥ recientemente al gobierno estadounidense por esas acusaciones y por prohibir el uso de sus equipos. Sin embargo, la firma china se enfrenta a una crisis de confianza. "Durante a√Īos, la empresa y el gobierno chino han sido acusados de robo de propiedad intelectual", explica el corresponsal de ciberseguridad de la BBC Joe Tidy. "Y ahora se est√° desarrollando un proceso judicial en Estados Unidos. A Huawei se le acusa de fraude bancario, obstrucci√≥n de la justicia y robo de tecnolog√≠a". Pero, ¬Ņy las "puertas traseras"? "No hay evidencias irrefutables", dice Spaulding. "Pero no me sorprender√≠a en absoluto que el gobierno chino estuviera aprovechando las ventajas que puede hacer tenido con Huawei", agrega la experta. Algunos analistas en China creen que los temores sobre la tecnolog√≠a de Huawei est√°n ocultando una lucha de poder. "China estaba en una fase de escalonamiento", le dijo a la BBC Yu Jie, analista para la regi√≥n de Asia Pac√≠fico en Chatham House, una organizaci√≥n no gubernamental con sede en Londres sobre asuntos internacionales. "Pero ahora est√° en una fase bastante competitiva con las compa√Ī√≠as occidentales. Yo creo que las llamadas democracias liberales se sienten muy incómodas con eso". El gobierno chino dice que las acusaciones se basan en prejuicios contra China.