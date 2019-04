La obsesiÃ³n de Silicon Valley con el sufrimiento como virtud

Fotografia: 20Minutos Agrandar la foto + Twittear Los millonarios de Silicon Valley deber√≠an estar en el mejor momento de su vida ahora mismo. John Doerr, uno de los primeros inversionistas de Amazon y Google, dice que este momento es la "acumulaci√≥n legal de dinero m√°s grande de la historia". Aun as√≠, las personas acaudaladas en Silicon Valley parecen determinadas a sentirse miserables. Se someten a meditaciones dolorosas y silenciosas durante semanas a la vez. Sufren de hambre por d√≠as... a prop√≥sito. Presumen de ba√Īarse con agua fr√≠a por la ma√Īana. La notoriedad es su medalla de honor. As√≠ que las pistas m√°s √ļtiles para entender a Silicon Valley en la actualidad provienen de la filosof√≠a antigua que prefieren: el estoicismo. El estoicismo, una antigua escuela griega del pensamiento, argumentaba que los √ļnicos tesoros reales en la vida eran las virtudes interiores, como el dominio de uno mismo y la valent√≠a. Los estoicos ofrec√≠an t√°cticas para soportar el dolor y el placer sin quejarse. Estas virtudes se enaltecen en el sitio web de una nueva firma de cabildeo dirigida a los emprendedores, Cicero Institute (Instituto Cicer√≥n). La organizaci√≥n comenz√≥ discretamente el a√Īo pasado, y tiene como prop√≥sito defender los intereses de las empresas emergentes. Su p√°gina de inicio est√° adornada con una cita de Cicer√≥n, un fil√≥sofo y estadista romano que adopt√≥ gran parte de los sistemas √©ticos del estoicismo y que se mantuvo esc√©ptico de su metaf√≠sica: "Siempre he pensado que la falta de popularidad provocada por hacer lo correcto no es en absoluto una carencia de popularidad, sino la gloria". Mientras las acciones de la bolsa aumentan a pesar de las crisis, mientras una nueva ola de riqueza se abre paso en el oeste estadounidense, y los ascensos y los pagos llegan a pesar de los esc√°ndalos, el viejo mantra de que todas las empresas emergentes salvar√°n al mundo ahora parece vac√≠o. Sin embargo, los principios del estoicismo -que, seg√ļn una interpretaci√≥n, argumentan que el mundo y su estructura actual de poder est√°n bien establecidos tal como est√°n- se ajustan perfectamente a la actualidad. ¬ŅDe verdad esto es una tendencia? El estoicismo ha sido la filosof√≠a viral de preferencia "durante un momento" por a√Īos -o dos d√©cadas, seg√ļn algunas perspectivas-. El tema del estoicismo suele mencionarse en Silicon Valley en t√©rminos del mantenimiento de la vida personal. Las empresas emergentes peque√Īas y grandes creen que su misi√≥n es hacer que las transacciones de la vida no tengan fricciones y sean placenteras. Sin embargo, los ejecutivos que crean esos productos y servicios est√°n convencidos de que una vida agradable a pedido los har√° d√©biles. As√≠ que intentan atraer el dolor. "Siempre estamos c√≥modos", dijo Kevin Rose, fundador de Digg, en una entrevista en Daily Stoic, un blog popular entre la comunidad tecnol√≥gica de estoicos. Rose dijo que intenta incorporar pr√°cticas en su vida que "imiten" el entorno de nuestros ancestros y sus desaf√≠os cotidianos: "Puede tratarse de cosas sencillas como caminar bajo la lluvia sin una chaqueta o usar mis sandalias cuando cae la nieve en diciembre y saco a pasear al perro por las ma√Īanas". Tim Ferriss, el popular gur√ļ de estilo de vida en la regi√≥n, escribi√≥ en su blog que el estoicismo es "un 'sistema operativo' ideal para prosperar en entornos de mucho estr√©s". Elizabeth Holmes, fundadora de la desastrosa empresa emergente de diagn√≥sticos m√©dicos Theranos y estrella de un nuevo documental de HBO acerca de su colapso, a menudo citaba Meditaciones de Marco Aurelio. Los trabajadores tecnol√≥gicos de base suelen tener m√°s de un texto estoico en su librero. Y Combinator, la incubadora de empresas emergentes, incluye A Guide to the Good Life: The Ancient Art of Stoic Joy, de William B. Irvine, en su lista de lecturas sugeridas para emprendedores, una gu√≠a para encontrar el antiguo gozo del estoicismo. Los libros de Ryan Holiday sobre c√≥mo llevar una vida m√°s f√°cil gracias al estoicismo son especialmente populares, y presentan una renovada perspectiva de esta corriente filos√≥fica para los novatos. (Holiday es uno de los autores de The Daily Stoic, un libro de meditaciones diarias para los que gustan de correr descalzos y cazar con arco y flecha). Tambi√©n est√°n los fundadores de empresas que quiz√° no se llamen estoicos, pero que practican algunos de sus principios. Incluyen a Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, a quien le gusta caminar 8 kil√≥metros para llegar al trabajo todos los d√≠as y medita en silencio diez d√≠as cada a√Īo. Hace poco habl√≥ de "prepararse uno mismo un ba√Īo fr√≠o" y "una comida al d√≠a" en la grabaci√≥n de un p√≥dcast con Ben Greenfield, un predicador de la salud. ¬ŅPor qu√© les atrae el estoicismo? Ada Palmer es profesora de Historia Moderna en la Universidad de Chicago y novelista. Sus libros son populares en Silicon Valley, y a menudo va ah√≠ de visita para cenar con los trabajadores tecnol√≥gicos. "Es muy interesante ver esa especie de letargo triste", dijo Palmer. "Cuando tienes 37 a√Īos, eres rico, est√°s jubilado y no eres feliz, es algo que te deja perplejo". A ella le parece l√≥gico que recurran al estoicismo. Dijo que se trata de "una terapia maravillosa contra la pena y las anteojeras de la carrera de ratas". "Gran parte del estoicismo tiene que ver con sentirte tranquilo en el interior", dijo. Eso les funciona a los l√≠deres empresariales. Otras escuelas de pensamiento durante el ascenso del estoicismo en la antig√ľedad hab√≠an advertido que la pol√≠tica y la b√ļsqueda de riquezas solo llevar√≠a al estr√©s y el riesgo, dijo Palmer, y algunos animaban a la gente a retirarse de la vida activa e incluso renunciar a las propiedades. Pero el estoicismo no hac√≠a eso. En cambio, los estoicos cre√≠an que todo en el universo ya es perfecto y que las cosas que parecen negativas o injustas en secreto son buenas. La filosof√≠a resulta √ļtil si ya crees que los ricos deben ser ricos y que los pobres deben ser pobres. "La nueva popularidad del estoicismo entre la gente del sector tecnol√≥gico es, seg√ļn mi perspectiva, sorprendentemente similar a la popularidad del estoicismo entre las √©lites poderosas de la Roma antigua", dijo Palmer. "Mientras Roma invad√≠a, el estoicismo aument√≥ su popularidad porque era el √ļnico sistema √©tico que les funcionaba bien a los ricos y poderosos". ¬ŅPor qu√© es importante? El Instituto Cicer√≥n llega en un momento de tensi√≥n en Silicon Valley, de la mano de una persona con una historia complicada en ese lugar. Joe Lonsdale, quien fund√≥ el instituto junto con su esposa, Taylor, tambi√©n es fundador de Palantir, la firma de an√°lisis datos que desde hace mucho est√° inmersa en una controversia debido a su apoyo a la vigilancia y el mantenimiento predictivo del orden. En 2015 The New York Times Magazine inform√≥ sobre su relaci√≥n con una estudiante de licenciatura, quien lo acus√≥ de abuso sexual. √Čl neg√≥ los cargos. Lonsdale se volvi√≥ amigo de Peter Thiel -cofundador de Pay Pal- en Stanford y, como Thiel, ha arremetido en contra de "los guerreros de la justicia social". La furia p√ļblica en contra de las grandes empresas tecnol√≥gicas est√° creciendo, y los l√≠deres pol√≠ticos han empezado a darse cuenta. El Instituto Cicer√≥n promete luchar a favor de las oportunidades de negocio de los emprendedores enfoc√°ndose en la desregulaci√≥n, con √©nfasis especial en facilitar la creaci√≥n de empresas emergentes en torno a las prisiones, la atenci√≥n m√©dica y la educaci√≥n. Lonsdale propone que "los contratos privados de las c√°rceles vinculen los incentivos financieros con las medidas de desempe√Īo", por ejemplo. Cicer√≥n, por su parte, se retir√≥, pero despu√©s volvi√≥ a entrar a la arena pol√≠tica cuando vio el aumento de la corrupci√≥n. Al final por eso lo asesinaron. Sobre el personaje que da nombre al instituto, Palmer dijo: "Eligieron al que sale de la pasividad cuando hay una crisis para intentar evitar un golpe de Estado".